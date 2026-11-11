Un sujeto sentenciado por el asesinato de Pablo Alexander Ortiz Yataco, ocurrido en marzo de 2024, fue capturado por efectivos de Inteligencia de la Policía Nacional en el distrito de Pueblo Nuevo (Chincha). Se trata de José Alberto Peña Bautista de 23 años, conocido como “Cachaco”, quien tenía una orden de captura vigente por homicidio calificado y fue intervenido cuando portaba tres cartuchos de dinamita con sus respectivas mechas y tres celulares.

Sentencia condenatoria

El operativo se ejecutó el lunes 9 de noviembre, a las 5:00 de la tarde, en el sector de San Isidro, en Pueblo Nuevo. De acuerdo con información policial, la intervención fue resultado de un trabajo de inteligencia que se prolongó por 15 días.

La PNP señaló que el sujeto advirtió la presencia de los efectivos e intentó escapar corriendo por la vía pública, pero fue alcanzado y reducido rápidamente. Durante el registro personal, los policías encontraron tres cartuchos de dinamita con mechas, presuntamente listos para ser detonados.

Uno de los aspectos más relevantes de esta captura es la situación judicial del intervenido. El Poder Judicial ya le había impuesto una condena de ocho años y cuatro meses de prisión efectiva, cinco días antes de su detención, luego de que aceptara su responsabilidad en el proceso por homicidio calificado mediante terminación anticipada. La orden de captura a nivel nacional permitió que la Policía procediera a ubicarlo y detenerlo para su posterior internamiento en un establecimiento penitenciario.

El crimen por el que fue condenado tuvo como víctima a Pablo Alexander Ortiz Yataco, asesinado el 28 de marzo de 2024. El comisario señaló que la Policía había reunido elementos de investigación que fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público y que posteriormente permitieron avanzar con el proceso judicial hasta conseguir la condena y la orden de captura contra el implicado.

Durante la presentación del detenido, también se informó sobre sus antecedentes. En 2023 registraba una intervención por lesiones por proyectil de arma de fuego; en 2024, por homicidio calificado; en 2025, por tenencia ilegal de arma de fuego; y en 2026, por tentativa de homicidio. Asimismo, Peña Bautista sería integrante de “Los chikis sureños”, organización a la que la Policía atribuye actividades delictivas y criminales en la provincia.

Respecto a los explosivos encontrados en su poder, se advirtió que no se descarta que pudieran estar destinados a hechos de extorsión, atentados contra establecimientos comerciales o negocios, además de posibles actividades relacionadas con el robo agravado y el sicariato. La PNP precisó que los tres celulares serán sometidos a visualización y análisis, con participación del Ministerio Público y personal de la DEPINCRI, para identificar fotografías, comunicaciones y otros elementos que permitan establecer si el detenido estaría involucrado en nuevos delitos.

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