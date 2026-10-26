Falsas amistades. Una vecina del distrito de Tambo de Mora acudió a la comisaría para denunciar a una mujer, que hasta ese entonces era su amiga, por el robo de su equipo celular. La presunta ladrona fue buscada durante patrullaje policial hasta ser descubierta por la calle Andrés Avelino Cáceres, detenida y puesta a disposición de la Sección de Investigación Criminal para las diligencias de ley.

Acción policial

El hecho delictivo ocurrió en la avenida Arnaldo Alvarado. La denunciante manifestó que había sostenido conversación con la persona que imaginaba era de su confianza, quien en un momento determino consiguió apoderarse de su celular para después marcharse. La moradora al notar que no estaba su móvil y ante la sospecha que la supuesta amiga estaba involucrada, decidió presentar en la delegación distrital.

Los efectivos en un primer patrullaje por los alrededores buscaron a M. Villar, sindicada de ser la que se llevó el celular de la denunciante, no logrando ubicarla. No obstante, en un segundo recorrido la fémina fue ubicada y atrapada por la policía, para ser conducida a la comisaría. Ella, ser descubierta entregó de manera voluntaria el bien sustraído, evidenciando que había cometido el hecho, afectando a quien llamaba amiga.

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