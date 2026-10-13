Efectivos de la Comisaría PNP Guadalupe, perteneciente a la Región Policial Ica, lograron la detención de A.D.P.S.F. de 23 años, por encontrarse presuntamente implicado en el delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo agravado, en agravio de un ciudadano de 21 años.

Acción policial

La intervención se realizó en el marco de los operativos policiales “Amanecer Seguro”, “Impacto”, “Lunas Oscurecidas”, “Motos Lineales” y “Control Territorial”, ejecutados en diferentes sectores de la jurisdicción de Guadalupe, con la finalidad de prevenir y combatir la delincuencia.

Durante estas acciones, el personal policial efectuó el control de identidad de 408 personas y la verificación de 200 vehículos, fortaleciendo la presencia policial y las labores de prevención del delito.

El intervenido quedó detenido por su presunta vinculación con el hecho investigado, continuándose con las diligencias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de responsabilidades conforme a ley.

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