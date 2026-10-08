Efectivos de la Comisaría PNP Subtanjalla, durante la ejecución de operativos policiales orientados a combatir la delincuencia común y delitos conexos, lograron detener a un ciudadano extranjero por su presunta participación en el delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo agravado.

Detención policial

El intervenido fue identificado como F.R.B.C. (27), de nacionalidad venezolana, quien habría participado en el robo de un teléfono celular en agravio de un joven de 19 años. Durante la intervención, el personal policial incautó un cuchillo, elemento que estaría relacionado con el hecho investigado.

La intervención se produjo en el marco de los operativos “Motos Lineales”, “Lunas Oscurecidas” y “Ciudadanos Extranjeros”, desarrollados en la jurisdicción de Subtanjalla con la finalidad de prevenir y combatir hechos delictivos. Durante estas acciones se efectuó el control de 234 personas, 99 vehículos y 29 ciudadanos extranjeros.

El detenido y la especie incautada fueron puestos a disposición de la autoridad competente para continuar con las diligencias e investigaciones correspondientes conforme a ley.

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