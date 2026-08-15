Un detenido de nacionalidad venezolana escapó la noche del jueves 13 de agosto de la Comisaría PNP de San Juan Bautista, en la provincia de Ica. Hasta el momento, no ha sido ubicado.

Fuga de sede policial

El prófugo fue identificado como Ixaias Alejandro Esada Escalona, de 27 años, quien se encontraba detenido por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de lesiones.

Según información preliminar, Esada Escalona había sido ingresado a la dependencia durante la madrugada del mismo día, aproximadamente a la 1:45 a. m. Posteriormente, el comisario encargado de la Comisaría PNP San Juan Bautista, subteniente PNP Deyvis Campos Pérez, informó sobre la evasión del detenido.

Tras conocerse la fuga, se activaron las acciones de búsqueda para localizar al hombre, cuyo paradero continúa siendo desconocido.

Las autoridades también investigan las circunstancias en las que se produjo la fuga y buscan determinar si existieron responsabilidades por parte del personal encargado de la custodia del detenido.

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