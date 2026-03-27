En el distrito de Pachacútec, en la provincia de Ica, tres agentes de la Policía Nacional que permanecían detenidos desde el 23 de marzo por presunto favorecimiento a la fuga, fueron puestos en libertad por orden del Ministerio Público.

Investigación por fuga

La orden de liberación, registrada como Disposición N.º 02-2026-4D-2FPPCI, fue emitida por la fiscal Ysabel Villamares Matta. Los efectivos liberados son los suboficiales Carlos Muñoz Aparcana (ST1), Jimmy García Hernández (S2) y Washington Quispe Condori (S3), quienes permanecían en la oficina de investigación de delitos de flagrancia de la subunidad policial local.

Se informó que los agentes quedaron en calidad de citados y se retiraron de las instalaciones en buen estado físico y mental.

El incidente que originó la detención ocurrió en la madrugada del 23 de marzo, alrededor de las 03:47 a.m. cuando un sujeto detenido por robo de celular se fugó por la parte trasera de la comisaría de Pachacútec. El agente policial asignado a la custodia no estaba en su puesto sino en el dormitorio, lo que motivó la apertura de un proceso por presunto favorecimiento a la fuga.

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