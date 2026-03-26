El jefe de la Región Policial de Ica, General PNP. Raúl Roque Palomino, evitó brindar mayores detalles sobre la reciente fuga de un detenido por presunto robo de celular ocurrida en la comisaría de Pachacútec.

Fugó por la madrugada

Al ser consultado por la prensa, el alto mando policial se limitó a señalar que el caso se encuentra en proceso de investigación. “Eso está en proceso de investigación, es de carácter reservado”, declaró, sin ofrecer precisiones sobre las circunstancias en las que se produjo la fuga.

El hecho ha generado preocupación debido a que, tras la fuga, se dispuso la intervención de tres efectivos policiales presuntamente vinculados al caso.

Según información preliminar, los agentes habrían sido detenidos por el presunto delito de favorecimiento a la fuga, para esclarecer posibles responsabilidades en el escape del detenido.

Asimismo, se conoció que el sujeto fugado fue identificado como Willy Huamán Huamán, de 38 años, quien se encontraba bajo custodia policial antes de lograr escapar. Cámaras captaron su huida a las 3:47 de la mañana.

Pese a la gravedad del incidente, el general Roque Palomino reiteró que no puede adelantar información debido a la naturaleza reservada del proceso, mientras continúan las investigaciones para determinar si hubo negligencia o algún tipo de favorecimiento.

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