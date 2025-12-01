Desde el mes de julio la vida del profesor Jhonny Martínez ha sufrido drástico cambio. De enseñar matemática en el colegio privado Uniciencia ahora esta postrado en cama, con una lesión que afecta su movilidad.

Solicitan apoyo

La familia del educador indica que todo surgió a consecuencia de una caída que sufrió en las instalaciones del local escolar. Este accidente habría surgido en circunstancias que alumnos jugaban y terminaron empujando al maestro. Martínez -según refieren sus parientes- no fue conducido en ambulancia hasta el nosocomio, sino cargado por la vía pública hasta emergencia.

El educador recibió atención médica y luego fue derivado a un centro médico de mayor complejidad en Lima. Sin embargo, aún no se recupera y ha comenzado a presentar escaras. Sus familiares solicitan apoyo para solventar los gastos, cualquier ayuda al 957094074.

