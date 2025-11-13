Fue por lana y salió trasquilado. Un mototaxista al percatarse que un sujeto estaba robando sus accesorios intervino y logró retenerlo. El ladrón trato de oponer resistencia, pero fue reducido y golpeado por el agraviado y demás personas que se encontraban por la av. Víctor Andrés Belaunde, en el distrito de Pueblo Nuevo, para luego ser puesto a disposición de los agentes del Departamento de Investigación Criminal de Chincha.

Robo de autopartes

El individuo al ver el trimoto estacionado en la vía pública, sin su propietario, se acercó logrando retirar hábilmente la batería y la llanta de repuesto. En el momento que estaba por escapar aparece el mototaxista, quien junto a otros ciudadanos propinan una brutal golpiza al facineroso hallado con las manos en la masa. Con la intervención de la comunidad se logró también la recuperación de las especies.

Los agentes de la unidad especializada que pasaban circunstancialmente por la zona advirtieron que un hombre permanecía tendido en el suelo rodeado por pobladores. Al intervenir identificaron que se trataba de un caso de arresto ciudadano, siendo el ladrón R. Aburto (27) detenido y trasladado a la dependencia policial por la comisión del delito contra el patrimonio en la modalidad de tentativa de hurto.

