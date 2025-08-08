Mediante Resolución de Capitanía se resolvió el cierre del puerto de Tambo de Mora por las condiciones de oleaje anómalo. Desde las 8 de la mañana de ayer los pescadores paralizaron toda actividad y en salvaguardar de su integridad fueron evacuados del mar, ya que, la marea comenzaba a golpear el cabezo del muelle. Ante la alerta también procedieron con el aseguramiento de sus embarcaciones.
Paralizan labores
La disposición de Capitanía restringe el tráfico para naves y artefactos navales, que incluye la realización de actividades portuarias, turísticas, náutica recreativa, pesca artesanal y pesca industrial. Al conocer esta resolución los hombres de mar tuvieron que desistir de su faena diaria y el puerto quedó cerrado no permitiéndose zarpes para la protección de los tripulantes por el oleaje anómalo que vuelve a presentarse en la costa chinchana.
Días antes el único muelle con el que cuenta la provincia de Chincha también quedó cerrado por la alerta de tsunami, y una vez más los pescadores no pudieron trabajar debido a esta disposición y luego por los fuertes vientos volvieron a paralizar las labores. Asimismo, el último miércoles en horas de la tarde se reportó un movimiento telúrico de magnitud 3.6, con epicentro en el distrito de Tambo de Mora.