Quemar basura es una práctica que afecta el medio ambiente y en ocasiones son causas de incendios. Una situación así ocurrió ayer en la av. Simón Bolívar, en el distrito de Pueblo Nuevo, cuando uno de los vecinos tras realizar labores de limpieza en su propiedad, decidió prender fuego a la maleza y otros desechos acopiados, pero las llamas se propagaron en poco tiempo y estaba por llegar a las viviendas cercanas.

Fuego sofocado

Al promediar las 11 de la mañana, uno de los moradores comenzó a pedir ayuda para controlar el siniestro que avanzaba por la vegetación -con rapidez- hacia su precaria casa. En el sector vive un integrante de la compañía de bomberos que al presenciar la situación de emergencia solicitó apoyo al personal de Semapach que circunstancialmente repartía agua en cisterna. Con esta cooperación comenzaron las labores contra incendios.

El bombero y el equipo de patrullaje integrado detuvieron el avance del fuego, evitando una tragedia mayor por las casas cercanas. Asimismo, recomendaron al vecino no volver a quemar basura. Por otro lado, en el asentamiento humano Miguel Grau, en el mismo distrito, se presentó un incendio en una vivienda. Los propietarios y los moradores actuaron en conjunto logrando controlar en pocos minutos el siniestro.

