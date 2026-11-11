La muerte de una niña de siete años tras el violento choque entre una mototaxi y una motocicleta lineal sigue generando consternación en el distrito de Pueblo Nuevo, provincia de Chincha. Mientras la Policía Nacional y el Ministerio Público realizan diligencias para esclarecer las circunstancias del accidente, los familiares del padre de la menor solicitaron a las autoridades que se considere su estado de salud y situación familiar, debido a que también resultó herido y permanece detenido.

Muerte violenta

El accidente ocurrió el lunes 9 de noviembre, aproximadamente a las 7:30 de la mañana, a pocos metros de la plaza de Armas de Pueblo Nuevo. En ese momento, Junior Huayte Coronado, de 25 años, trasladaba en una mototaxi a su esposa y a sus cuatro menores hijas, quienes se dirigían a su colegio. Sin embargo, durante el recorrido, la unidad fue impactada violentamente por una motocicleta lineal que se presume iba a excesiva velocidad.

La fuerza de la colisión provocó que la mototaxi terminara volcada y con severos destrozos. La menor de iniciales E.H.R., de siete años, fue trasladada de emergencia al hospital San José de Chincha, donde se confirmó su fallecimiento. Los demás ocupantes también resultaron heridos y fueron llevados al nosocomio para recibir atención médica. Entre ellos se encontraban sus hermanas, de 10, 3 y 1 año, su madre, Tania Romero Dávalos (26), y otra joven identificada como Melany Reyes Matta (20).

Durante el día siguiente al accidente, representantes de la Policía Nacional y del Ministerio Público retomaron una diligencia de inspección técnico-policial (ITP) en el lugar del siniestro, luego de que esta fuera suspendida la noche anterior.

Uno de los aspectos señalados durante la diligencia fue que en dicha intersección no existe un semáforo que regule el tránsito vehicular. Además, los familiares de la menor fallecida señalaron que una cámara de videovigilancia instalada en el sector habría registrado el momento del accidente y permitiría observar la velocidad con la que se desplazaba la motocicleta lineal.

Por su parte, una tía del padre de la niña expresó su preocupación por la situación de su sobrino, quien, según manifestó, presenta una grave lesión en el hombro y permanece detenido junto al otro conductor involucrado. La familiar pidió a la Fiscalía que se considere su estado de salud y se le permita, al menos, despedirse de su hija, cuyo cuerpo viene siendo velado en el asentamiento humano Micaela Bastidas, en Pueblo Nuevo.

“Él no ha querido matar a su hija. A su hija la están velando, tiene tres hijas más que lo están esperando y su esposa también está mal. Pedimos un poco de humanidad y compasión para él”, manifestó la familiar.

EL DATO: La menor fallecida cursaba el tercer grado de primaria y era llevada a su colegio, cuando sufrió el accidente que le quitó la vida.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO