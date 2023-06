En un inmueble de propiedad privada se encontró una excavadora que pertenece al Gobierno Regional de Ica y que fue cedida en el 2018 en cesión de uso a la entonces directiva de la Junta de Usuarios del valle de Chincha. La maquinaria según acuerdo debía entregarse en el año siguiente y sin embargo esto no ocurrió, desconociéndose que fines cumplió durante el tiempo que estuvo desaparecida.

Maquinaria

Los agricultores habían descubierto que la excavadora permanecía oculta en un predio del distrito de Grocio Prado. Ante las evidencias se solicitó la presencia del Procurador del Gobierno Regional y el jueves con apoyo de la policía se realizó la constatación. Efectivamente, en el terreno privado estaba la maquinaria, sin ninguna medida para su conservación; “estaba a la intemperie”, refirió una de las personas que participó en la diligencia.

Agregó que en la resolución gerencial N°038-2017-GORE-ICA se detalla que la máquina fue solicitada por la Junta de Usuarios, en la gestión que presidía Lucio Olmos y gerenciaba Elías Magallanes. Según el oficio N°115-2017 de fecha 02 de agosto de 2017 fue el primero de los nombrados quien requirió a la región Ica la cesión en uso de la excavadora para realizar trabajos “en el sistema de lagunas”.

Cesión

Y mediante la citada resolución se resuelve autorizar ceder el bien regional por el lapso de un año. Vencido este tiempo la excavadora debió “ser devuelta en buenas condiciones o mejorada y en la fecha indicada” a su propietario. Es decir, al Gobierno Regional de Ica. Sin embargo, esta máquina no retornó como estaba fijado y tampoco paso a la actual directiva de la Junta de Usuarios, sino más bien permanecía oculta y sin ser de utilidad para los agricultores.

La excavadora ya fue encontrada y regresará a la custodia regional. No obstante, no se conoce quienes sacaron provecho con su uso y si realmente se realizaron los trabajos que fueron el argumento para solicitar la cesión. La fuente consultada refiere que la máquina presentaría desperfectos y de ser así será competencia de la persona que efectuó el requerimiento de asumir la reparación y no tendría que afectarse el capital de los parceleros chinchanos.

