La Policía Nacional del Perú, a través de la Región Policial Ica, la División de Orden Público y Seguridad (DIVOPUS) Chincha y efectivos de la Comisaría PNP El Carmen, ejecutó el operativo policial denominado “Control Territorial”, realizando intervenciones estratégicas en puntos críticos del distrito para prevenir y combatir la delincuencia.

Acción policial

Durante las acciones policiales, se intervino un vehículo marca JC, modelo JS4, color rojo, de placa VCS-402, el cual registraba una requisitoria vigente solicitada por el 11.° Juzgado Civil Subespecializado Comercial de Lima.

Asimismo, el personal policial intervino una motocicleta sin placa de rodaje, conducida por D. M. Y. A. (25). Tras verificar el número de motor en el Sistema de Información Policial (ESINPOL), se constató que registraba una requisitoria vigente por hurto de vehículo, de fecha 02 de febrero de 2012, solicitada por la Sección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (SEPROVE) Ica.

Ante estos hechos, el conductor fue detenido por encontrarse presuntamente implicado en el delito contra el patrimonio, en la modalidad de receptación agravada, siendo puesto a disposición de la sección de Delitos y Faltas para las diligencias correspondientes. Los vehículos intervenidos también quedaron a disposición de las autoridades competentes.

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