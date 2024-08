En el cercado del distrito de Sunampe se ejecuta una obra con una inversión superior a los 261 mil soles. Según el regidor Christian Loyola Torres en la visita a la zona de trabajo no se encontró al ingeniero residente y tampoco se advirtió la presencia del supervisor. Observó además que el personal no contaba con todos los implementos de seguridad y ante esta situación solicitó constatación policial, pero no fue atendido.

Fiscalización en la zona

Loyola Torres, presidente de la Comisión de Unidad de Desarrollo Urbano y Obras de la Municipalidad Distrital de Sunampe, con fines de fiscalizar acudió el último viernes a la obra, en donde se ejecuta el cambio de redes matrices de agua y alcantarillado, detectando la ausencia de personal. En este caso no halló al residente y al encargado de realizar la supervisión.

“La participación del ingeniero residente; por algo es su nombre, es al 100%, al igual que el ingeniero supervisor, ya que, él es el ojo y oído por parte de la municipalidad y no lo encontramos acá en el punto de trabajo. Pero, sin embargo, cobran como si estuvieran acá”, pronunció la autoridad. Esta situación fue observada en circunstancias que se realizaba empalme de tuberías.

El regidor evidenció además que los obreros no contaban con los implementos de seguridad adecuados, tampoco se denotó la presencia de baños portátiles, y otros. Agregó que previamente requirió a la entidad la entrega del expediente técnico con copia a los demás concejales con fines de fiscalización. Sin embargo, refiere que hasta la actualidad no recibe estos documentos de parte de la gestión de Jesús Rojas Valerio.

Christian Loyola al notar estas situaciones en la obra de inversión pública acudió a la comisaría del distrito para solicitar que se realice constatación y se deje evidencia de la ausencia de los profesionales. Aseveró que esta diligencia no se efectuó debido a que la policía no atendió la solicitud.

