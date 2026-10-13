Cinco días separaron la salida del penal de Chincha de un asesinato que ahora es materia de investigación. Ronaldo Emerson Quispe Contreras, de 25 años, había recuperado su libertad tras cumplir nueve meses de prisión preventiva por un caso de robo agravado. Poco después, el 19 de septiembre de 2026, José Flores Huamantupa, un mototaxista de 21 años, murió durante un ataque armado ocurrido en la avenida Centenario, en Chincha.

Excluso sería el gatillero

La coincidencia entre ambas fechas es uno de los aspectos centrales revelados por el programa Domingo al Día, que informó sobre los antecedentes del investigado y la proximidad entre su excarcelación y el homicidio.

Quispe Contreras había sido internado en el centro juvenil de diagnóstico y rehabilitación Maranguita en mayo de 2016, cuando tenía 15 años, por un caso de robo agravado. Posteriormente, habría sido investigado por presuntos asaltos a personas que retiraban dinero de bancos.

Entre los hechos mencionados en el informe periodístico figuran el robo de S/ 20,000 a una familia y otro de S/ 57,000 a un empresario. Ambos casos fueron vinculados con la presunta organización denominada “Los Malditos de Toledo”.

La excarcelación generó preocupación entre personas vinculadas con anteriores denuncias contra el investigado, quienes han cuestionado las circunstancias en las que recuperó su libertad.

Cinco días después de la excarcelación señalada en el reportaje, la noche del 19 de septiembre, José Flores Huamantupa fue baleado mientras conducía un mototaxi amarillo por la avenida Centenario, cerca de la posta de Balcón. El ataque criminal habría estado dirigido contra uno de los pasajeros

El joven recibió tres disparos y murió en el lugar, mientras que los dos pasajeros resultaron heridos. La Depincri Chincha detuvo a Quispe Contreras y lo investigan por presunto homicidio calificado.

La muerte de Flores Huamantupa dejó a una esposa embarazada y a un niño de dos años en la orfandad. El joven trabajaba como operador de maquinaria pesada desde las 6:00 a.m. hasta las 6:00 de la tarde y luego conducía su mototaxi hasta las 10:00 de la noche para generar ingresos adicionales y sostener a su familia.

EL DATO: El joven mototaxista recibió dos disparos en el tórax y uno en la cabeza. Su esposa pidió justicia y que se esclarezca el asesinato.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO