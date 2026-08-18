Una tragedia se registró durante la madrugada del domingo 16 de agosto en Chincha, donde un agente de Serenazgo perdió la vida tras caer desde el segundo piso de una vivienda y quedar atrapado entre varillas de fierro en un campo deportivo contiguo.

Tragedia en la zona

La víctima fue identificada como Christian Sotomayor Valerio, quien llevaba cerca de dos meses trabajando como agente de Serenazgo en la Municipalidad Provincial de Chincha.

El accidente ocurrió en las inmediaciones de la intersección de la prolongación Rosario con la calle Andrés Rázuri. De acuerdo con la información preliminar, Sotomayor cayó accidentalmente hacia el interior del campo deportivo, donde terminó sobre varias varillas de fierro que sobresalían de una estructura de concreto.

Las barras le provocaron graves heridas, y el trabajador falleció en el lugar. Usuarios del campo deportivo que se encontraban en la zona alertaron a los servicios de emergencia y solicitaron la presencia de bomberos para intentar rescatarlo. Sin embargo, cuando los equipos de emergencia llegaron, ya no pudieron hacer nada para salvarle la vida.

Horas después, representantes del Ministerio Público acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y autorizar el levantamiento del cuerpo. Posteriormente, los restos fueron trasladados a la morgue de Alto Larán.

La muerte de Sotomayor causó consternación entre sus compañeros de trabajo y familiares. El agente deja esposa, hijos y otros seres queridos, quienes afrontan ahora la repentina pérdida de su ser querido.

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