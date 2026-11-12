Los vecinos del sector Dos de Mayo, en el distrito de Tambo de Mora, cansados de la alteración del orden público se unieron para enfrentar a dos sujetos foráneos, sindicados de protagonizar agresiones en la pública, consumo de licor y posiblemente de sustancias psicotrópicas. Ambos fueron conducidos por la policía a la Sección de Delitos y Faltas de la comisaría local para continuar con las investigaciones correspondientes.

Sujetos reducidos

La zona desde hace un tiempo alberga a ciudadanos que vienen del norte y oriente del país para trabajar en las empresas pesqueras y de agroexportación. En un primer momento la convivencia era tranquila, hasta que comenzaron las celebraciones extendidas que no permitían el descanso de la comunidad. Desde sus casas, los vecinos eran testigos de las conductas inapropiadas de los sujetos.

La gota que derramo el vaso fue cuando pretendieron agredir a un morador. La comunidad al conocer el hecho redujo a uno los autores. Este sujeto, estaba con el dorso descubierto, y siguió desafiante, incluso al llegar la policía opuso tenaz resistencia y en dos ocasiones trato de dar cabezazo a uno de los efectivos. Su acompañante intento escapar, pero también quedó detenido, siendo ambos puestos a disposición de la jefatura.

Los moradores indican que están cansados del comportamiento de estas personas, que cada fin de semana agarran la vía pública para beber licor y acabar con la tranquilidad vecinal. Una madre de familia de identidad reservada mencionó que el domingo al regresar de misa en compañía de sus dos menores hijas fue asechada por uno de los foráneos. Ella necesitó ayuda de sus hermanos para pasar por Dos de Mayo y llegar a su casa.

Además, existen otros precedentes de alteración al orden público en esa zona de Tambo de Mora. En una ocasión una riña entre dos sujetos que han llegado para trabajar en las fábricas estuvo por acabar en tragedia. Y es que ellos pese a vivir juntos, ser procedentes de la misma ciudad, tras el consumo de bebidas alcohólicas se liaron a golpes y uno de estos uso un cuchillo para dejar herido al otro. La policía también intervino en este caso.

EL DATO: Los vecinos solicitan que tanto la policía como el personal de serenazgo realicen patrullaje por el sector a fin de intervenir a los sujetos que con sus conductas acaban con la tranquilidad y ponen en peligro a los más vulnerables.

LA CIFRA: 2 veces uno de los intervenidos trato de agredir a un efectivo policial.

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