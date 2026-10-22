La junta directiva del Centro de Salud de Pueblo Nuevo y dirigentes vecinales solicitaron a las autoridades regionales realizar el pago de 740 mil soles para garantizar el tercer entregable, y continuar con las gestiones para contar con un nuevo establecimiento, que permita reforzar el primer nivel de atención.

Presupuesto participativo

El directivo Jesús Alzamora detalló que los agentes participantes del centro de salud en el 2024 estuvieron presentes en el Presupuesto Participativo Regional, logrando incorporar en la relación de ideas de inversiones priorizadas para el 2025, la demolición, reconstrucción y equipamiento del local, ubicado en el perímetro de la plaza de armas del distrito.

Añade que, en el 2026, cuando asume la presidencia del establecimiento toma conocimiento que el año anterior se había realizado visita técnica. Asimismo, que estaba pendiente por cancelar el entregable. Alzamora en su condición de presidente hace un llamado a las autoridades regionales, representantes en el Legislativo y también al ministerio de Salud para resolver este problema, para lograr el código único de inversión.

Cabe indicar que el citado centro de salud fue construido en 1980, cuando el distrito tenía 20 mil habitantes aproximadamente. En la actualidad la estructura presenta deficiencias, falta de equipamiento y otras carencias, además del crecimiento población que bordea los 70 mil habitantes.

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