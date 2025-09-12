Pueblo Nuevo, uno de los distritos más poblados de la provincia de Chincha, carece de su propio hospital. Para dar solución a esta problemática de salud, el consejero Ángel Macazana Ordoñez sostuvo reunión con el congresista Jorge Marticorena. La propuesta es presentar formalmente al Legislativo el proyecto de Ley orientado a la creación del nosocomio para atender a la población urbana y también de las zonas altas.

Por calidad de salud

En junio de este año el consejo regional aprobó declarar de interés público y prioridad regional la construcción del hospital II-1 en el populoso distrito. La moción presentada por Macazana obtuvo el apoyo de los demás integrantes del pleno. El paso siguiente -señala el representante regional- es que el Congreso tal y como sucedió con la Universidad Nacional Tecnológica de Chincha, promulgue la Ley que declare de necesidad pública e interés nacional la creación del hospital.

Ángel Macazana refiere que mientras el proceso avanza en el Congreso, tiene previsto un encuentro con funcionarios del Ejecutivo. La cita involucra la participación del ministerio de Salud en la que se detallará la necesidad de contar con un nosocomio en el distrito más grande de la región Ica. De concretar esta iniciativa el hospital San José de Chincha tendrá la opción de subir de categoría y contar con más especialidades médicas.

VIDEO RECOMENDADO