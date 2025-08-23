Los consejeros regionales Ángel Macazana Ordoñez (Chincha) y Luis Castro Makabe (Ica) realizaron una visita de fiscalización a la obra creación del sistema de agua potable y alcantarillado que ejecuta el Gobierno Regional de Ica en los asentamientos humanos de la zona alta de Pueblo Nuevo y Chincha Alta. Durante el recorrido solicitaron información a la empresa a cargo de los trabajos y supervisión, respecto a un caso de filtración.

Fiscalización in situ

En la víspera se presentó una denuncia pública que advertía filtración de agua en un buzón de alcantarillado del sector de 15 de Agosto. Macazana Ordoñez y Castro Makabe acudieron a la zona que registró la incidencia, “lo que estamos haciendo es actuar con inmediatez”, precisó el consejero por Ica.

Lo observado fue que hubo imprecisión en el relato público. “Que no se crea que esas filtraciones van a quedar ahí definitiva”, dijo. Añadió que lo ocurrido corresponde a las pruebas realizadas por la empresa a cargo de la ejecución. “El único fin que queremos es que todas las personas cumplan el anhelado sueño de tener el recurso hídrico en cada uno de sus hogares”, acotó Luis Castro.

Por su parte, Macazana señaló que van a continuar con las visitas de fiscalización para que la obra se ejecute de acuerdo al expediente técnico.

Ambos acodaron exhortar a los funcionarios del Ejecutivo para que pueda resolverse la situación de las familias que viven cerca a los ductos del gas de Camisea. “Somos respetuosos de la norma, pero si se podría sacar algún permiso, alguna solución para las personas que están dentro del marco de los 200 metros por donde pasa la línea de gas, también puedan ser beneficiadas sería una gran noticia para todos ellos”, refirió Castro Makabe.

