Desde enero de este año hasta la actualidad todavía no se desarrolla la sesión de concejo extraordinaria en la que debe tratarse la vacancia del alcalde de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, William Sánchez Cahuana por presunta infracción a la causal restricciones de contratación, solicitado por Ángel Paucar Mendoza. Ante, lo sucedido el ciudadano solicitó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se inicien las acciones legales correspondientes y la presencia fiscal en la sesión fijada para el 3 de diciembre.

Proceso no avanza

Paucar en su escrito cita el Auto N°1, en el cual el Jurado requiere al burgomaestre que convoque a sesión extraordinaria en un plazo máximo de tres días hábiles “a efectos de resolver el pedido de vacancia”. En este documento del ente electoral se requiere a los miembros del concejo que cumplan con lo dispuesto “bajo apercibimiento de remitir copias de los actuados al presidente de la Junta de Fiscales Superiores”, para que se evalúe la conducta de los mencionados.

Con fecha de 5 de setiembre de este año la municipalidad notifica a Ángel Paucar que el día miércoles 16 de octubre de 2024, a horas 8 de la mañana, para la realización de la sesión extraordinaria, para tratar supuestamente el tema de la vacancia. Hasta ese entonces todo marchaba de acuerdo a lo dispuesto por el JNE. Sin embargo, días antes se rectificó la agenda cambiándola por “Acumulación de expediente”.

El ciudadano indica al Jurado que el alcalde William Sánchez no ha cumplido con el Auto N°1 al no realizar la sesión extraordinaria para tratar el tema de la vacancia, “configura un rehusamiento expreso y la negativa concreta de no reconocer la autoridad del Jurado Nacional de Elecciones y desconocer sus mandatos”. Agrega que debe hacerse efectivo el apercibimiento. Es decir, dar cuenta de lo sucedido al Ministerio Público.

Además, señala en su escrito que para el 3 de diciembre de este año se está convocando a la sesión con la agenda: “solicitud de vacancia presentado por Ángel Paucar Mendoza”. Y debido a los “actos arbitrarios” precedentes solicita se oficie a la Fiscalía Provincial para que la fiscalía de turno “en adición a sus funciones haga las de prevención del delito” y se presente en la sesión programada “ante la evidente resistencia al cumplimiento de los mandatos de la autoridad electoral”.

Cabe señalar que, la sesión extraordinaria del 16 de octubre se realizó a puertas cerradas, conforme quedó evidenciado en la constatación policial realizada aquel día, en el que además la agenda en debate no fue la vacancia, sino acumulación de expedientes.

