La centenaria institución educativa N°22252 “Anselmo Abad de la Cruz”, ubicada en el distrito de Grocio Prado presenta deficiencias en mobiliario e infraestructura, incluso hay ambientes que están declarados inhabitables. Según el director, Guido Violeta Cárdenas, se requiere la reconstrucción integral de la escuela en donde se educa a niños y niñas de los niveles de inicial y primaria.

Situación actual

El colegio grociopradino cuenta con 9 aulas para atender a los menores de 3, 4 y 5 años de edad. Para primaria hay 10 salones que se usan en doble turno, siendo un total de 20 secciones. Es un local escolar que tiene demanda, pero no cuenta con la infraestructura adecuada. Y es que todo un módulo no se utiliza por estar considerado no habitable y en los demás ambientes hay también deficiencias.

Para paliar esta situación y no poner en riesgo a la población escolar y docentes fue construido -en el patio- aulas prefabricadas que se usan para las sesiones de aprendizaje de los alumnos. Violeta estima que el 99% de la institución esta defectuosa y por ello solicita la reconstrucción integral. Agrega que curso documentos al Gobierno Regional de Ica para que este proyecto pueda ser ejecutado.

Al respecto, el consejero Washington Sotelo, manifestó que existe un convenio entre la región y el gobierno local para “la reconstrucción de este plantel”. Agregó que hoy lunes se reunirá con el gerente de infraestructura y que además solicitará al gobernador Jorge Hurtado sostener un encuentro con el director, docentes y padres de familia del colegio Anselmo Abad a fin se pueda dar celeridad a los trámites que correspondan.

“La misma situación que la tiene este colegio la tienen muchos otros colegios; no hay una buena infraestructura, no hay mobiliario, no tienen bibliotecas, no hay sala de cómputo, carecen de conectividad. El sector educación ha estado muy descuidado por los anteriores gobiernos regionales y central y eso es muy lamentable”, acotó. Sotelo dijo además que desde el Ejecutivo debe incrementarse el presupuesto para ir cerrando brechas en educación.

