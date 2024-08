En la mañana del último viernes 9 de agosto, un grupo de pobladores del distrito de Parcona y trabajadores del centro de salud de la micro red se congregaron con pancartas en mano en los exteriores de la municipalidad provincial de Ica. La movilización tuvo como objetivo exigir la culminación de la importante obra del centro de salud en su distrito, la cual ha quedado inconclusa por más de tres años, afectando gravemente a la comunidad.

RECLAMO SANITARIO

Andres Eneque Cornejo, director del CLAS Parcona, expresó la frustración generalizada entre los manifestantes. “Hoy es la segunda movilización por la reconstrucción de nuestro establecimiento de salud, toda vez que se habla de muchos millones para los departamentos, pero para Ica la presidenta no ha tocado ninguno. Mucho más aún, cuando se habla de reconstrucción no menciona ni siquiera Ica, ni al centro de salud que debería estar en reconstrucción. Quiere decir que el gobierno central no se preocupa por la salud de la Región”, declaró.

Además, Eneque Cornejo mencionó sobre el estado de los módulos de atención, una obra ejecutada por el Gobierno Regional. “Se hicieron un poco para salir de donde estamos que es un hotel. Esa obra se debió entregar el 15 de diciembre del año pasado (2023), ya pasaron siete meses y hasta ahora nada”. La demora en la entrega de estos módulos ha generado una gran desconfianza en las promesas de las autoridades.

La movilización recorrió las inmediaciones de la plaza de armas de Ica y se trasladó hasta los exteriores del gobierno regional, donde reiteraron su petición.

Una trabajadora del centro de salud expresó su molestia: “Lo único que nosotros pedimos es la reconstrucción, no pedimos otra cosa y de verdad ya tenemos más de 3 años estando en un hotel, que de manera inapropiada estamos atendiendo. El perjuicio es para los trabajadores y para los pobladores que vienen a hacerse atender hasta el centro de salud de Parcona. Nosotros no vamos a parar hasta las últimas consecuencias, o por lo menos hasta que no hagan el cumplimiento de nuestra reconstrucción”.

Hasta la fecha, distintas autoridades han mostrado preocupación por el estado en que se encuentra esta importante obra. Sin embargo, no se ha visto ningún avance significativo que beneficiaría a más de 80 mil habitantes de Parcona y distritos aledaños. La inversión proyectada para la culminación del centro de salud asciende a 24 millones 941 mil 818.30 soles, pero la falta de acción ha dejado a la comunidad en una situación crítica.

