El director regional de Salud de Ica, Víctor Montalvo, se manifestó en referencia a las afirmaciones vertidas por el Alcalde de Marcona, Joel Rosales Pacheco, sobre una presunta demora e inacción de la Diresa Ica para la implementación del hospital temporal de Marcona.

Posición de Diresa

“Le hago recordar al alcalde de Marcona, que se firmó hace unos meses atrás, un acta de compromiso. Nos notificaron un acuerdo que aprueban la sesión en uso del polideportivo Túpac Amaru a favor del Hospital Ricardo Cruzado Rivarola. Respecto al convenio marco, convenio específico, nosotros hemos enviado a través de la unidad ejecutora del hospital Ricardo Cruzado, en múltiples ocasiones, propuestas de convenio de cooperación interinstitucional, se mandó en marzo del 2023, luego el 8 de mayo del 2023, la última el 25 de enero del 2024 y hasta la fecha no hay ninguna respuesta”, declaró.

Explicó los procedimientos y que no es necesario la firma de un supuesto “Convenio Marco” para el traslado e inicio del funcionamiento del hospital provisional. Finalmente, invocó al burgomaestre al diálogo y reunión de trabajo para beneficiar a la población de Marcona.

“Cuando hay este tipo de situaciones con daños en infraestructura de establecimiento, el área de Defensa de la Diresa, ha dispuesto el traslado inmediato de carpas y todo aquello que se pueda requerir para que continúe con la atención. Recordemos que no se está entregando el terreno para proyectos de inversión, es simplemente una sesión en uso temporal para un plan de contingencia en ese terreno. Una forma de acelerar el proceso es que firme un convenio de cooperación interinstitucional entre la municipalidad y la unidad ejecutora de Nasca ya que la sesión en uso no va hacer ni para el Gore ni la Diresa, si no para el hospital Ricardo Cruzado Rivarola”, añadió.

