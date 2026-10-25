Volver a su vivienda y encontrar a un ladrón saqueando sus pertenencias, fue lo que le paso a una vecina del distrito de Sunampe. Ella, en medio del pánico por la presencia del intruso consiguió poner en alerta a su comunidad, que en rápida respuesta y labor conjunta lograron atrapar en flagrancia al delincuente. Se trata de un adolescente de 17 años, quien fue entregado a la comisaría de la jurisdicción.

Intervienen a adolescente

La agraviada de identidad reservada indicó a la policía que al retornar a su casa se vio sorprendida al ver al desconocido rebuscando entre sus prendas de vestir. Su reacción fue pedir ayuda a los vecinos del sector conocido como “Felipe Chico”, quienes acudieron a la propiedad, cercando el lugar para evitar que el facineroso escape. Cuando lo tenían acorralado descubrieron que era un menor de edad.

Ante la ocurrencia de este hecho, los moradores comunicaron a los efectivos de la comisaría de Sunampe, quienes identificaron al infractor como J.H.G. (17), conducido en calidad de retenido a la delegación para las diligencias correspondientes por la presunta comisión del delito contra el patrimonio en la modalidad de tentativa de hurto. Se investiga si el adolescente esta involucrado en otros ilícitos cometidos en el distrito.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO