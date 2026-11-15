Deplorable. Un sujeto abuso de una escolar de 12 años en el centro poblado Bellavista del distrito de San Pedro de Huacarpana. Fue la hermana de la agraviada quien alertó a sus familiares sobre el hecho sucedido la tarde del jueves, y con la presencia de los efectivos de la comisaría de Alto Larán se realizó la detención de S.Y.Y. sindicado como el presunto agresor y puesto a disposición de la Sección de Delitos y Faltas.

Grave denuncia

La víctima, quien radica en la serranía, aquella tarde salió acompañada de su hermana de 10 años con dirección a la casa de su maestra. En el camino de regreso apareció el pervertido sujeto. Este no dejó que sigan avanzando, agarró a la de 12 años para llevarla por la fuerza hacia su vivienda. Para evitar que pida auxilio le tapó la boca. La terrible escena fue presenciada por la otra menor.

Mientras la hermana mayor era víctima de actos deplorables, la niña de 10 corrió en búsqueda de ayuda por las calles de Bellavista. A los primeros que encontró fue a sus hermanos adolescentes a quienes contó lo que había pasado. La agraviada recibió el apoyo de sus familiares, temblorosa relató que no era la primera vez que la sometía este sujeto. Desde la serranía el caso se comunicó a la comisaría de Larán.

Los efectivos acudieron al centro poblado de San Pedro de Huacarpana, lugar donde atraparon a S.Y.LL. Desde el viernes se realizaron diligencias en la zona con asistencia de personal de salud para la atención de la niña. Al promediar las 11 de la noche de ese día el sindicado agresor llegó a la comisaría enmarrocado, no dijo ninguna palabra de arrepentimiento mientras era repudiado por los familiares de la víctima de abuso sexual.

Los padres de la escolar exigen a los operadores de justicia que el agresor reciba la pena máxima. También invocan que se brinde asistencia emocional para la menor y asesoría legal, ya que, se trata de una familia de condición humilde. Al cierre de edición, el sindicado sujeto permanecía detenido en la comisaría de Alto Larán para las diligencias que se desarrollan con participación del fiscal de turno.

EL DATO: Los familiares de la menor manifiestan que el abuso fue cometido en más de una ocasión y que la detención se realizó en el periodo de flagrancia, por ello exigen que el denunciado sea enviado a la cárcel.

LA CIFRA: 10 años es la edad de la niña que fue a pedir ayuda para su hermana, víctima de abuso.

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