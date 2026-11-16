Un nuevo atentado criminal se registró en la provincia de Chincha. Según las investigaciones preliminares fueron dos sujetos a bordo de una motocicleta, quienes perpetraron disparos contra una camioneta y la vivienda de su ocasional víctima. El hecho aterrador ocurrió en el centro poblado Hijaya del distrito de Alto Larán. En las pesquisas se identificaron los impactos que presenta el vehículo familiar.

Ataque criminal

El sector en donde solo ingresan sus residentes fue sorprendido por el hampa. Los pillos sin despertar sospechas pasearon por las calles en búsqueda de la vivienda que iban a atacar, al parecer, habían realizado un marcaje previo. Una vez en el lugar, desde el vehículo menor, uno de estos desenfunda la pistola que portaba y descarga varios disparos contra la fachada de la casa y también a la camioneta, estacionada en la vía pública.

Los moradores desde sus predios al escuchar las ráfagas de balas atinaron a refugiarse. Hasta ese instante no sabían en agravio de quien había sido el ataque. Tras la fuga de los facinerosos en motocicleta con rumbo desconocido, salieron los vecinos, para evidenciar la magnitud del hecho criminal. El caso fue comunicado a la central de emergencia de la División de Orden Público y Seguridad de Chincha.

Durante las pesquisas policiales se encontraron cuatro impactos de bala en el vehículo de E.M.E.A., dos de estos percutados hacia el asiento del conductor. Por fortuna el ataque solo dejó daños materiales, así como una sensación de inseguridad en la comunidad de Hijaya. La familia agraviada y la camioneta fueron trasladados a la comisaría de Alto Larán para continuar con las investigaciones correspondientes.

Lo sucedido en este sector se suma a los otros dos atentados ocurridos durante una semana en la provincia de Chincha. Como se recuerda, facinerosos atacaron una vivienda del jirón San Martín, en donde viven dos mujeres utilizando un explosivo. Luego, dispararon contra una ferretería y dejaron una nota extorsiva, en la que exigen a la víctima el pago de 7 mil soles. Estos dos últimos hechos sucedieron en la jurisdicción de Pueblo Nuevo.

EL DATO: En los tres atentados que han ocurrido en la provincia de Chincha han tenido participación dos sujetos a bordo de una motocicleta. En dos de los casos utilizaron arma de fuego y en el otro un cartucho de dinamita.

LA CIFRA: 4 orificios causados por proyectil de arma de fuego se encontraron en el vehículo familiar.

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