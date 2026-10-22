La Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria – SUNAT informó a la Subgerencia de Prevención de la Contraloría General de la República que la Municipalidad Distrital de Sunampe registra 60 obligaciones tributarias en cobranza coactiva. La deuda es por omisión de pago de retenciones y multas a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) por S/179 mil 113.00 y están comprendidos a los 10 últimos años.

Deuda coactiva

El órgano de control en el período de evaluación del 1 de enero al 23 de setiembre de este año durante la revisión de la información remitida por SUNAT identificó las deudas tributarias que arrastra el gobierno local y que se encuentra en situación de cobranza coactiva. El monto no pagado incluye el tributo insoluto, los intereses moratorios, los recargos y los gastos coactivos acumulados desde el 2016.

Los más de 179 mil soles reportados hasta setiembre podrían incrementarse, progresivamente, en caso la municipalidad mantenga obligaciones pendientes de pago por aportaciones y multas vinculadas a la ONP. Otro riesgo para la entidad es que se ejecuten medidas cautelares, como la posible ejecución de embargos sobre las cuentas bancarias de la municipalidad de Sunampe. De ocurrir este escenario, se vería afectado la operatividad e inversión institucional.

Además, la no realización de los depósitos de las aportaciones a la Oficina de Normalización Previsional genera “un perjuicio directo a los trabajadores al diferir o truncar el reconocimiento formal de sus aportes, atentando contra su derecho fundamental a una pensión de jubilación”, señala Contraloría. La data oficial precisa que la deuda es de 123 mil 142 soles por orden de pago, otros S/ 4 mil 166 por fraccionamiento y 51 mil 805 soles por multa.

Según el órgano de control, ante esta situación, corresponde al municipio evaluar en el marco de sus competencias y disponibilidad presupuestal las alternativas para la cancelación o refinanciamiento de las obligaciones pendientes. La entidad podría pagar el monto total exigible o acogerse a mecanismos de facilidades de pago, para salir de la deuda que arrastra desde hace 10 años.

EL DATO: La Subgerencia de Prevención informó a la actual alcaldesa Martha Pachas Torres sobre esta situación adversa a fin de que adopten las acciones que correspondan vinculada la deuda en cobranza coactiva.

LA CIFRA: 23 de setiembre concluyó la evaluación realizada por el órgano de control.

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