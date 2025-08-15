El exceso de velocidad habría sido la causa de la violenta colisión entre dos mototaxis, ocurrido la noche del miércoles en la intersección de la av. Pedro Moreno y Nicolás de Piérola, en Chincha Alta. El aparatoso accidente dejó como saldo tres mujeres heridas, quienes fueron trasladadas al servicio de emergencia del hospital San José con diagnóstico policontuso por suceso de tránsito.

Siniestro vial

Uno de los vehículos menores tras el fuerte impacto acabó en la vereda del mercado de Pescadores. Los testigos prestaron ayuda a los ocupantes siendo retirados de las unidades para recibir los primeros auxilios a cargo del personal de la Compañía de Bomberos Salvadora Chincha B38.

Fabiana Carbajal, Jade de la Cruz y Brenda Chumpitaz fueron referidas al servicio de emergencia del nosocomio local. Hasta ayer, ellas seguían en tratamiento médico por las lesiones sufridas en el accidente.

Personal de la comisaría de Chincha Alta intervino en este caso y puso a disposición de la Sección Tránsito a los conductores de los mototaxis. Ambos quedaron en investigación para determinar su responsabilidad en este evento que pudo ser mortal.

De otro lado, en la jurisdicción de Grocio Prado, un automóvil acabó en un canal de regadío. De acuerdo con las investigaciones preliminares el conductor se encontraba bajo los efectos del alcohol.

