Los moradores de la av. Garcilaso de la Vega, en el distrito de Pueblo Nuevo, al tener conocimiento que un mototaxista de la zona había sido víctima de robo, se unieron a la policía para buscar al responsable. La rápida acción de la comunidad permitió la ubicación y detención del ladrón, encontrado por inmediaciones de la plazuela del sector conocido como El Trébol. El sujeto opuso tenaz resistencia, pero terminó siendo reducido.

Detienen a sujeto

El agraviado buscando seguridad había dejado su vehículo menor, prácticamente, en la puerta de su vivienda. Sin embargo, un facineroso que merodeaba por el lugar al notar que en el trimoto no estaba ninguna persona, se acercó y de manera sigilosa abrió la puerta, busco entre los compartimentos logrando hallar la billetera donde el mototaxista tenía el dinero del día, además de apoderarse del autorradio antes de darse a la fuga con dirección desconocida.

Al percatarse de lo ocurrido, el agraviado consigue la grabación de las cámaras de seguridad, comunica a la comisaría de Pueblo Nuevo y en compañía de sus vecinos salen en búsqueda del malhechor. El presunto autor estaba por El Trébol, y al verse acorralado opuso resistencia. Sin embargo, los vecinos no desistieron y lo redujeron. Los agentes llevaron al sospechoso a la delegación tras hallar en el registro personal los bienes robados.

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