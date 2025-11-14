Una valiente vecino al percatarse que dos alumnas eran víctimas de robo persiguió al ladrón, logrando interceptarlo antes de que escape. El hecho delictivo se produjo la noche del último miércoles por inmediaciones del Parque de la Identidad, en el distrito de Pueblo Nuevo, siendo atrapado el delincuente: un ciudadano de nacionalidad venezolana. Este fue entregado al personal de la comisaría de la jurisdicción.

Sujeto intervenido

Las menores caminaban con dirección a su vivienda y al llegar al citado lugar son atacadas por el delincuente que iba a bordo de una motocicleta de placa B0-4071. El sujeto utilizando la violencia se apodera de los celulares de sus víctimas y en el momento que estaba por darse a la fuga, aparece un vecino de la zona. El hombre de identidad reservada propinó una patada al extranjero, derribándolo del vehículo motorizado.

El venezolano al reponerse deja abandonado su vehículo y sale corriendo hacia la calle de acceso al colegio Fe y Alegría. El valiente vecino sigue detrás, hasta descubrir al ladrón escondido entre arbustos. Tras ser ubicado, el sujeto identificado como Luis Montero fue reducido y puesto a disposición del personal de patrullaje integrado. La detención fue comunicada a la fiscalía de turno para continuar con las diligencias de ley.

