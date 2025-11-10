Sujetos de malvivir ingresaron a las instalaciones de una institución educativa, ubicada en la parte alta del distrito de Pueblo Nuevo y no solo robaron las pertenencias del quiosco escolar, sino que además dejaron una amenaza contra el propietario. Los facinerosos acreditan ser integrantes de la banda criminal “Los gatilleros” y estarían solicitando dinero a la víctima para no atentar contra su integridad.

Banda delictiva

El colegio que tiene construcción rústica y no cuenta con personal de vigilancia fue fácilmente vulnerado por los delincuentes. Se presume que estos ya conocían las deficiencias, siendo de madrugada en mototaxi arribaron al sector, violentaron el cerco perimétrico para tener acceso a todas las instalaciones del centro educativo. Al no conseguir las especies de valor que buscaban centraron su atención en el quiosco.

El ambiente, también es precario: construcción prefabricada, un solo candado para la puerta de triplay, con ventanas inseguras. Los delincuentes vandalizaron el lugar apoderándose de todos los bienes (golosinas, gaseosas, y otros) que fueron encontrando. Para estos era muy poco, pero para el propietario del negocio es la inversión de su capital, producto de muchos años de esfuerzo y sacrificio para sostener a su familia.

La afectación no es solo económica, también emocional. Los pandilleros antes de escapar utilizaron un corrector líquido que robaron del mismo colegio para dejar un mensaje aterrador a su víctima: “Tienes que aportar con nosotros hdp”, se lee en la puerta de ingreso al quiosco escolar. La amenaza está firmada por delincuentes de la banda “Los gatilleros”, acompañada de la imagen de un arma de fuego.

El agraviado al llegar a su centro de trabajo descubrió el robo de sus pertenencias y la exigencia que hacen los desalmados, aparentemente, para conseguir dinero. El caso que también aterra a la comunidad educativa fue reportado a la comisaría del distrito de Pueblo Nuevo para las investigaciones correspondientes, a fin se identifique a los sujetos que participaron en este hecho delictivo.

