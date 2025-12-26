Un morador del distrito de Pueblo Nuevo presentó denuncia en la comisaria de Pueblo Nuevo tras haber sido víctima de agresión física, sindicando a dos menores de edad, ambos de nacionalidad venezolana, de ser los autores. Los hechos habrían ocurrido en el jr. Lima durante la celebración de una reunión social. Los agentes ubicaron y retuvieron a los extranjeros para las diligencias correspondientes.

Agresión contra ciudadano

El agraviado indicó que asistió a la fiesta y al notar que dos jóvenes comenzaron a liarse a golpes decidió intervenir para detener la pelea. En esas circunstancias es atacado de manera violenta por los adolescentes. Señala el denunciante que los venezolanos tomaron piedras y comenzaron a lanzarle por todas partes del cuerpo. Esta persona presenta lesión en la cabeza y rostro causada, precisamente, durante la agresión.

Los efectivos policiales acudieron al inmueble donde ocurrieron los hechos y por el perímetro hallaron a los infractores. Los dos extranjeros, uno de 14 y el otro de 15 años, fueron señalados de haber apedreado al vecino, quien fue derivado al nosocomio local para suturar sus heridas. En tanto, los retenidos quedaron en la delegación distrital para las investigaciones que se realizan en presencia de la fiscalía de Familia.

