La Santísima Virgen del Rosario de Topará realizó una visita extraordinaria a la parroquia Santo Domingo de Guzmán.

Antes la sagrada imagen estuvo recorriendo diversos sectores de Grocio Prado, Sunampe y Chincha Baja, siendo recibida por la familia Meneses, Hernández, Márquez, colegio Divino Niño, entre otros devotos.

Fe y devoción

El sábado la virgen fue llevada desde el distrito de Grocio Prado hasta el distrito de El Carmen en su primer recorrido extraordinario. Por la noche llegó a Santo Domingo de Guzmán y fue colocada al lado del Señor Crucificado de Chincha para la misa de 6:30, 8:30 y 11 de la mañana de ayer domingo.

Cientos de fieles pudieron acercarse a la sagrada imagen para elevar oraciones por el bienestar familiar. Cabe indicar que en diciembre es la festividad de la Virgen del Rosario de Topará en su capilla ubicada en Topará.

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