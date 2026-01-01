Cientos de devotos llegaron hasta la quebrada de Grocio Prado para participar de la celebración en homenaje a la Santísima Virgen del Rosario de Topará. Desde el domingo la capilla edificada en este lugar fue recibiendo a los hombres y mujeres provenientes de distintas ciudades, quienes acompañaron en el recorrido procesional por los alrededores y también hacia el río San Juan de Topará.

Actividades religiosas

El martes en su día central se realizó la misa en su honor y desde las 2:30 de la tarde comenzó la procesión. Los feligreses algunos llegados en peregrinación invocaron por la protección de sus familias, así como por la sanación de enfermedades. Ayer (miércoles) en el cierre de la celebración la virgen de Topará fue conducida en anda hasta el afluente, como parte de la tradición de la comunidad para pedir por abundancia de agua para los cultivos.

Cuentan los lugareños que la sagrada imagen apareció años atrás cerca al río y en este lugar para venerarla se construyó una capilla. En los 90, el incremento del caudal arrasó con la edificación y para mejor resguardo la virgen que lleva en sus brazos al niño Jesús fue trasladada al centro de Topará, donde con el apoyo de los devotos se logró implementar una nueva capilla, que mantiene viva la fe a la protectora del valle.

