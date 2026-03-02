El Concejo Provincial de Ica decidió no aprobar la vacancia del primer regidor y teniente alcalde Epifanio Quispe Vilca, quien fue cuestionado por presuntas irregularidades vinculadas a un posible caso de nepotismo y a supuestos cobros para realizar gestiones en el área de Transportes. La votación concluyó con 13 votos en contra del pedido.

Proceso contra regidor

La solicitud fue impulsada por el ciudadano Carlos César Hernández Torres, quien argumentó que el regidor habría incurrido en conflicto de intereses debido a que su esposa, Arbelín Rosario Vásquez Quispe, labora en la Unidad de Registro Civil del municipio. El cuestionamiento se centra en que Quispe preside la comisión vinculada a dicha área, lo que —según el denunciante— podría comprometer la imparcialidad en la supervisión.

La defensa del teniente alcalde sostuvo que la trabajadora fue incorporada a la municipalidad en 2020, cuatro años antes del matrimonio celebrado en setiembre de 2024.

Durante la sesión, se mencionaron observaciones técnicas en el expediente laboral, entre ellas la ausencia de algunas firmas y de la declaración jurada de parentesco; sin embargo, la mayoría del concejo consideró que estos elementos no configuraban causal suficiente para la vacancia.

Otro de los puntos debatidos fue la denuncia presentada por Berta García Huamaní, quien señaló que se le habría solicitado S/ 7,500 para gestionar la liberación de un vehículo del depósito municipal y la anulación de sanciones administrativas. El regidor reconoció una deuda por S/ 5,500, aunque afirmó que correspondía a un préstamo personal relacionado con la campaña política. Finalmente, el pleno del concejo optó por archivar el pedido de vacancia.

VIDEO RECOMENDADO