El baile se convirtió en una herramienta para promover el cuidado de la salud en Ica. Como parte de las actividades por la Semana Nacional de Lucha Contra el Cáncer, la Dirección Regional de Salud de Ica, en coordinación con la Municipalidad Provincial de Ica, desarrolló un concurso de baile orientado a fomentar la actividad física y sensibilizar a la población sobre la prevención de esta enfermedad.

Hábitos saludables

La jornada estuvo marcada por la música, el entusiasmo y la participación de los concursantes, quienes demostraron sus habilidades en la pista mientras transmitían un mensaje sobre la importancia de adoptar hábitos saludables. La iniciativa buscó acercar la prevención del cáncer a la ciudadanía mediante una actividad recreativa que combinó el entretenimiento con la promoción de la salud.

La actividad también permitió recordar que la prevención y la detección temprana son fundamentales para enfrentar esta enfermedad. En ese sentido, se destacó la importancia de mantener estilos de vida saludables y acudir oportunamente a los servicios de salud para realizarse las evaluaciones correspondientes, de acuerdo con la edad y los factores de riesgo de cada persona.

La DIRESA Ica reafirmó su compromiso de impulsar acciones de sensibilización dirigidas a la población, con el objetivo de fortalecer la cultura preventiva y promover una mayor conciencia sobre el cáncer. A través de este tipo de iniciativas, se busca recordar que cuidar la salud requiere tanto de hábitos cotidianos saludables como de atención médica oportuna.

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