Con el objetivo de promover la prevención y la detección temprana del cáncer, el Hospital Santa María del Socorro – Ica llevó a cabo una Campaña de Salud en conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer, brindando atención médica, orientación y evaluaciones preventivas a la población de la región.

Detección temprana

Durante la jornada, los especialistas realizaron evaluación de lunares, pruebas de Papanicolaou (PAP), IVA, sangre oculta en heces y PSA, así como orientación sobre los signos de alarma del cáncer de piel, con el propósito de concientizar sobre la importancia de la detección temprana.

“En el Día Mundial contra el Cáncer, quiero hablarles de corazón: la detección temprana puede salvar vidas. Por eso, en nuestra región seguimos impulsando acciones de salud que acercan los chequeos preventivos a más familias”, afirmó el gobernador regional de Ica, Dr. Jorge Hurtado.

De manera paralela, en el Hospital Regional de Ica se desarrolló una Campaña Gratuita de Mamografías, enfocada en la detección temprana del cáncer de mama, reforzando la estrategia de prevención que se extendió a diferentes establecimientos de salud de la región.

El Dr. Hurtado destacó que realizarse controles preventivos, incluso cuando no se presentan síntomas, es un acto de responsabilidad y amor propio, ya que detectar a tiempo una enfermedad puede marcar la diferencia y permitir un tratamiento oportuno.

Las autoridades de salud exhortaron a la población a acercarse a los establecimientos de salud, realizar sus controles preventivos y difundir la información entre familiares y vecinos, con el objetivo de fortalecer la cultura de prevención y salvar vidas a través de la detección temprana.

