Para proteger la salud de la población, EsSalud Ica continúa desplegando su Campaña Preventiva Oncológica a lo largo de toda la región. En esta oportunidad, la jornada se trasladó al Hospital II René Toche Groppo de Chincha, donde cientos de asegurados accedieron a evaluaciones oportunas para detectar posibles enfermedades en etapas tempranas.

Prevención en salud

Durante la actividad se realizaron exámenes de despistaje para cáncer de mama, cuello uterino y colon. Además, se brindó atención en medicina general, farmacia, laboratorio, psicología, servicio social y obstetricia, acompañados por el equipo de enfermería en vacunación, descarte de hipertensión, diabetes, VIH y densitometría ósea.

Al respecto, el Dr. Roberto Almeida Donaire destacó la importancia de estas intervenciones en la provincia: “La detección temprana del cáncer marca la diferencia y salva vidas. Con estas campañas descentralizadas buscamos acercar la salud a nuestros usuarios, asegurando que reciban una atención preventiva y de calidad”.

Se destacó que las acciones buscan promover la cultura del chequeo médico preventivo en la región, e invitaron a la ciudadanía a mantenerse atenta a las próximas fechas para cuidar de su bienestar y el de sus familias.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO