En el marco del Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino, la Oficina de Coordinación de Prestaciones realizó una jornada de sensibilización en el Hospital Félix Torrealva Gutiérrez.

Detección temprana

Durante la actividad, se brindó una atención integral que incluyó consultas médicas, consejería preventiva y la captación de pacientes para exámenes de Papanicolaou y tamizajes estratégicos, fundamentales para la detección temprana.

La campaña no solo se centró en la parte clínica, se brindó además orientación especializada en nutrición y soporte psicológico. Estas acciones buscan empoderar a las aseguradas con información clave sobre estilos de vida saludables y salud mental.

Al respecto, el Dr. Roberto Almeida Donaire, Gerente de la Red Asistencial Ica, resaltó que la misión es acercar la salud a cada mujer de la región, rompiendo barreras y fomentando una cultura de chequeo preventivo.

“Un diagnóstico a tiempo no solo salva una vida, sino que mantiene la integridad de toda una familia”, señaló.

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