Los Centros del Adulto Mayor (CAM) de EsSalud en la región Ica conmemoran 44 años de funcionamiento, consolidándose como espacios orientados a fomentar el bienestar integral de la población adulta mayor mediante actividades físicas, recreativas y de desarrollo personal.

Salud física

Desde su creación en 1982, estos centros han desempeñado un papel clave en la promoción de un envejecimiento activo, saludable y digno, brindando a los asegurados la oportunidad de integrarse en entornos de participación social que fortalecen tanto su salud física como emocional.

En el marco de este aniversario, el gerente de la Red Asistencial Ica de EsSalud, Dr. Roberto Almeida Donaire, destacó la importancia de estos espacios como puntos de encuentro donde los adultos mayores pueden compartir experiencias, desarrollar habilidades y mejorar su calidad de vida.

Asimismo, durante la conmemoración se realizó un reconocimiento a las responsables de cada Centro del Adulto Mayor, resaltando su labor sostenida y su vocación de servicio en la atención de este sector de la población. Su trabajo ha sido fundamental para garantizar el funcionamiento de estos espacios y el impacto positivo que generan en la comunidad.

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