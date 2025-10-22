Con orgullo y fervor patriótico, la ciudad de Pisco conmemoró el Día de la Creación de la Bandera Primigenia del Perú, símbolo que fue izado por primera vez en Pisco el 21 de octubre de 1820, tras la llegada del general don José de San Martín y el Ejército Libertador. La ceremonia central se desarrolló en la Plaza de Armas, con la participación de autoridades locales, instituciones educativas, representantes de las Fuerzas Armadas y numerosos ciudadanos que se unieron para rendir homenaje al emblema nacional.

Actividades en la Plaza Mayor

Durante el acto protocolar, iniciado en la calle Independencia donde realizaron el paseo de la bandera primigenia hasta llegar a la plaza de Armas, se destacó la importancia histórica de Pisco como cuna de la primera bandera peruana, recordando que fue aquí donde San Martín proclamó la independencia de la provincia y presentó los colores rojo y blanco que simbolizan la sangre derramada por la libertad y la pureza de los ideales patrios.

Las palabras alusivas estuvieron a cargo del alcalde Pedro Fuentes Hernández y de instituciones culturales, quienes resaltaron el deber de preservar la memoria de este hecho trascendental. Escolares de distintos colegios desfilaron portando la bandera primigenia, en un emotivo gesto de respeto y compromiso con la identidad nacional. Asimismo, se realizaron presentaciones artísticas, declamaciones y números alusivos a la gesta libertaria, recordando el espíritu de unión y sacrificio de los peruanos que lucharon por la independencia.

