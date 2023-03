Consejero Sotelo Luna cuestiona compra de materiales en la UGEL Chincha

Al cierre del año 2022 en la Unidad de Gestión Educativa Local - UGEL Chincha se realizó la adquisición de materiales de escritorio. Para el consejero regional, Washington Sotelo Luna, esta compra no debió tener prioridad y todo el dinero gastado debió de haberse destinado para cancelar parte de la deuda que se tiene con los docentes por preparación de clases, sepelio y luto, entre otros.

Sotelo indica que en diciembre esta entidad gasto en compras de materiales, cuando pudo haber pagado la deuda social. “En el mes de diciembre del año pasado (2022) la UGEL Chincha había hecho una compra por más de 150 mil soles y esto nos preocupa porque se necesitaba ese dinero para pagar el 30% de preparación de clases, sin embargo, ese dinero se utilizó para pagar a una empresa proveedora de materiales de oficina”, dijo.

Agrega que la adquisición se realizó en “forma rápida” y que se pagó por bienes “que no se entregó en el momento”. Asevera que recién en marzo comenzó a llegar los materiales y acusa que “está es una acción irregular que se ha hecho por parte de la oficina de logística, el administrador de la UGEL y el propio director de la UGEL. Porque ellos saben que no pueden haber pagado por productos no habían sido entregados”, menciona Washington Sotelo.

El consejero cita que entre los materiales aparecen paquetes de papel bond de tamaño A4 que se compraron a una librería que esta ubicada en la ciudad de Ica. Además, cuestiona el precio por el que se realizó la adquisición. “La irregularidad que también se ha encontrado es que hay compras sobrevaloradas; normalmente un paquete de papel bond te cuesta S/16.5 o S/17, sin embargo, la UGEL ha comprado al por mayor a 18 soles”, precisa.

La autoridad regional refiere que requirió información a la UGEL Chincha, a cargo de Wilbert Torres, sobre los proveedores y las últimas compras realizadas por esta institución, pero que no obtuvo respuesta. Sotelo Luna, integrante de la Comisión de Educación, manifiesta que está citando al titular de la Dirección Regional de Educación para que explique sobre los hechos observados.

