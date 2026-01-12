La Municipalidad Distrital de Chincha Baja, es una de las entidades públicas de la provincia de Chincha, que cerró el año 2025 con baja ejecución presupuestal, pese a que Contraloría General de la República desde antes que concluya el tercer año de mandato ya había alertado que su avance no superaba el 36% en proyectos. Situación similar reflejaban los municipios costeros de Alto Larán y Sunampe.

Jalados en ejecución

Fue la Subgerencia de Control del Sector Económico y Financiero la que identificó la situación adversa respecto al avance de la ejecución del presupuesto asignado a los proyectos de inversión ejecutados por la comuna de Chincha Baja. El periodo de evaluación fue desde el 1 de enero de 2025 hasta el 30 de setiembre de 2025, es decir en el tercer año de gobierno de la alcaldesa Mirtha Hernández Grimaldo.

La comisión de control realizó una revisión a la base de datos del portal de Transparencia Económica Perú del ministerio de Economía y Finanzas y concluyó que al 30 de setiembre (2025) la entidad “registra un avance de 35.14% en la ejecución presupuestal”. Esta situación “podría afectar el logro oportuno de la finalidad pública y dilación en el cierre de brechas de infraestructura o accesos a servicios en beneficio de la población”.

Otra municipalidad costera que concluyó con baja inversión fue Sunampe. En este caso Contraloría ya había comunicado al alcalde Jesús Rojas Valerio, antes de terminar el año 2025, que solo contaba con una ejecución al 58.96% en proyectos. Al finalizar diciembre esta entidad cerró en poco más del 61.3%. Para el órgano de control “el presupuesto no utilizado representa una oportunidad perdida para cerrar brechas históricas”.

En el caso de Alto Larán, en el mismo periodo de evaluación, quedó en evidencia que la administración de Carlos Magallanes apenas registraba un avance de 46.38%, teniendo en cuenta que su Presupuesto Institucional de Apertura fue de 4 millones 005 mil 056.00 soles para la ejecución de proyectos, monto luego incrementado a más de S/7 millones según Presupuesto Institucional Modificado. Larán pese a la información anticipada de Contraloría fue uno de los últimos del 2025.

EL DATO: El órgano de control semanas antes del cierre de periodo 2025 envió el informe con la situación adversa identificada a los alcaldes Mirtha Hernández, Jesús Rojas y Carlos Magallanes de Alto Larán a fin de que adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas.

LA CIFRA: 4 municipalidades fueron las únicas en superar el 90% de ejecución en proyectos.

