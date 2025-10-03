La Contraloría General de la República detectó pagos irregulares por más de S/223 mil en la Dirección Regional de Salud (DIRESA) de Ica, tras comprobar que personal de confianza y funcionarios directivos recibieron un beneficio económico por concepto de uniformes de trabajo, pese a que la normativa vigente excluye expresamente a este grupo de percibirlo.

Según el Informe de Control Específico N° 009-2025-2-0659-SCE, que abarca el periodo entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2021, funcionarios de la entidad gestionaron y autorizaron pagos indebidos a su favor y al de otros servidores en puestos de dirección, vulnerando lo dispuesto en el artículo 42 de la Constitución Política del Perú. Esta norma prohíbe expresamente que funcionarios o directivos públicos reciban beneficios derivados de convenios sindicales.

El informe detalla que, durante ese periodo, se había pactado colectivamente el otorgamiento de un pago por uniformes de verano e invierno para los trabajadores de la DIRESA. No obstante, se identificó que los propios funcionarios elaboraron resoluciones administrativas y opiniones legales favorables para incluirse en este beneficio, pese a no estar contemplados en el acuerdo sindical.

Solo en el año 2021, 16 de los 26 funcionarios con cargos de confianza en la DIRESA recibieron S/3500 cada uno por concepto de uniforme de invierno, lo que contribuyó significativamente al perjuicio económico total de 223 mil 250 soles.

La Contraloría identificó presunta responsabilidad civil en siete funcionarios involucrados y ha derivado los resultados del informe al titular de la entidad, así como a la Procuraduría Pública de la Contraloría, para que se inicien las acciones legales correspondientes.

