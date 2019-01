“Contraloría ya investiga la obra de las cámaras de videovigilancia”, revela gobernador

Síguenos en Facebook

El gobernador regional de Ica, Javier Gallegos, se reunió con el contralor general Nelson Shack y destacó la acción de control recurrente que permitirá a la Contraloría General de la República estar verificando las obras desde la elaboración del expediente hasta la liquidación del mismo. Una de las primeras obras que será verificada será el ensanchamiento del río Ica.

La contraloría tendrá un control recurrente sobre las obras...

Va a empezar con en el proyecto del ensanchamiento del río Ica, de S/ 200 millones. La Contraloría verificará que no haya problemas de sobrevaloración y en su ejecución. Revisarán el expediente técnico.

¿Se verificará sobre la obra de las cámaras de seguridad?

Hace 4 días, se hallaron las deficiencias e irregularidades en las cámaras de seguridad. Ahora lo tiene en sus manos la Contraloría General de la República y el contralor de Ica ya está realizando el trabajo de investigación.

Una millonaria inversión...

Queremos que se haga rápido porque no podemos permitir que esta inversión, comprometida por el Gobierno Regional de Ica perjudique a los ciudadanos. Son más de 18 millones y otros dos millones y medio durante la gestión de Fernando Cillóniz y eso tiene que investigarse. Debe haber responsabilidad no solo de los funcionarios, sino también de los que han comprometido este presupuesto.

¿Las cámaras ya no sirven?

Prefiero que la contraloría lo diga. Hay irregularidades y hemos cumplido con hacer la denuncia. No queremos adelantarnos a los hechos.

¿El contralor visitará también obras abandonadas en la región?

Hay dos proyectos: agua y desagüe en la provincia de Nasca que tienen una inversión de 36 millones soles, que no ha sido concluido y viene desde hace seis años. Y el otro proyecto es en Grocio Prado que beneficia a los distritos del mismo nombre y a Pueblo Nuevo. Están paralizados y no se ha podido culminar. El contralor nos ha comunicado que hay una iniciativa de ley para que estos proyectos culminen con un corte de obra. Con la actual ley, están en arbitraje y no podemos participar hasta que lo resuelvan.

Finalmente, ¿el puente Chamorro será demolido?

Ha sido olvidado por la gestión pasada, que afecta a El Carmen. En los 28 días que llevábamos hemos tocado las puertas de Provías Descentralizado y el 24 de enero se ha firmado el contrato con la empresa. Hoy (ayer) están entregando el terreno y en 10 días se conocerá el cronograma de trabajo y en 50 días se debe demoler totalmente. Pero, simultáneamente se coordina con la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios para que comprometa el presupuesto para su reconstrucción. Espero que en febrero se firme el contrato y se tendrá un nuevo puente.

¿Cómo avanza la obra del estadio de Pisco?

Está paralizado por la mala adjudicación. El expediente (técnico) está mal hecho. Hemos encontrado una napa freática a cuatro metros y hay obras de cimentación que tienen una mayor profundidad. Ya autoricé a los funcionarios el replanteo y tenga nuevo presupuesto.

Se volvió a caer la licitación de la doble vía...

No se cayó. Lo que pasa es que la adjudicación del 2018 aún no culminado. El 2 de febrero debe culminar este proceso y ver quién gana.