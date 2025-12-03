En el segundo día del operativo multisectorial en la región iqueña, la Contraloría General de la República visitó las Líneas y Geoglifos de Nasca, sitio arqueológico declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, con la finalidad de identificar los problemas que afectan su preservación.

No se implementa

En ese contexto, Luis Castillo Torrealva, vocero de la entidad fiscalizadora superior, advirtió que para controlar las invasiones en el área de protección -originadas por el crecimiento desordenado de las ciudades cercanas y por concesiones mineras- se requiere ejecutar un plan de gestión que articule el trabajo de las entidades públicas competentes. Precisó que dicho plan fue elaborado por el Ministerio de Cultura en 2015, pero no se ha implementado por falta de presupuesto, el cual asciende a S/ 77 millones.

“La ciudad se viene acercando hacia las líneas (…) han sido afectadas por la minería, por invasiones y también por actividades antrópicas”, señaló, para luego agregar que la Contraloría adoptará acciones para abordar la problemática del plan de gestión y contribuir a que se concrete una solución en resguardo del patrimonio cultural.

Acueductos afectados en Nasca

Durante el operativo también se verificó la necesidad de realizar trabajos de descolmatación, restauración y rehabilitación en los acueductos de Ocongalla y Aja, los cuales datan de la época prehispánica y eran utilizados por los pobladores para el riego de sus cultivos. Actualmente se encuentran inoperativos tras ser afectados por el desborde del río Tierras Blancas en febrero de este año.

“Hemos visitado tres de los 20 principales acueductos de Nasca. En los casos de Aja y Ocongalla, constatamos que, luego de las lluvias de febrero, quedaron cubiertos por sedimentos, lo que ha impedido que las comunidades campesinas continúen usándolos, tal como lo hicieron nuestros antepasados”, indicó Castillo.

Cabe precisar que este operativo multisectorial se desarrolla en las cinco provincias de Ica. Las evidencias recogidas servirán para elaborar informes con alcance preventivo, con el objetivo de que las entidades públicas involucradas atiendan las recomendaciones formuladas.

