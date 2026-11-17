Los sismos registrados este lunes 16 de noviembre, con epicentro en el distrito de Marcona, provincia de Nasca, volvieron a poner sobre la mesa la necesidad de fortalecer la preparación de la población iqueña frente a los desastres naturales. Aunque los movimientos telúricos no ocasionaron daños materiales reportados en la ciudad de Ica, las autoridades de Defensa Civil recordaron que la región se encuentra en una zona altamente sísmica y que no debe descartarse la ocurrencia de un terremoto.

Por la prevención

El subgerente de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Ica, Walter Mendoza, precisó que, hasta el momento de sus declaraciones, no se habían reportado daños materiales en la provincia de Ica, debido a que los movimientos fueron percibidos con menor intensidad en esta ciudad por la profundidad y la distancia respecto al epicentro.

No obstante, recordó que, según las advertencias del Instituto Geofísico del Perú (IGP), existe la posibilidad de que se produzca un sismo de mayor magnitud, por lo que insistió en la importancia de contar con planes de contingencia, mochilas de emergencia y reconocer las zonas seguras internas y externas de las viviendas.

En cuanto a las condiciones de vulnerabilidad de la ciudad, Mendoza advirtió que todavía existen construcciones antiguas que podrían verse seriamente comprometidas ante un movimiento telúrico de gran intensidad. Mencionó sectores donde aún se encuentran viviendas de adobe, además de infraestructuras emblemáticas y antiguas como la Municipalidad Provincial de Ica y la Catedral, que podrían resultar afectadas frente a un terremoto.

Asimismo, señaló que la ciudad cuenta con espacios que podrían habilitarse como zonas de albergue para atender a la población damnificada. Entre ellos mencionó el estadio José Picasso Peratta, las instalaciones del Instituto Peruano del Deporte (IPD) y un complejo deportivo, cuya capacidad conjunta permitiría recibir aproximadamente a 6.000 personas en caso de una emergencia de gran magnitud.

Respecto a la preparación de la ciudadanía, el funcionario reconoció que el aprendizaje de la población desde el terremoto de 2007 ha sido lento y que todavía existe poco interés en participar en los ejercicios preventivos. Como ejemplo, recordó que el último simulacro nacional realizado en octubre se desarrolló en el sector de Ollanta Humala, identificado como una zona vulnerable de la provincia. En ese sentido, consideró que los recientes movimientos telúricos deben servir como una advertencia para que las familias no esperen a que ocurra una emergencia de mayores proporciones para organizarse.

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