Dos sismos de magnitudes 5.4 y 5.1 se registraron este lunes en la región Ica, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El primer movimiento ocurrió a las 11:16:39 a.m., con una magnitud de 5.4 y una profundidad de 31 kilómetros. Su epicentro se ubicó a 128 kilómetros al oeste de San Juan de Marcona, en la provincia de Nasca, y alcanzó una intensidad de II-III en dicha localidad.

REPORTE SÍSMICO IGP/CENSIS/RS 2026-0798 Fecha:16/11/2026 11:16:39 Mag:5.4 Prof:31km Lat:-15.55 Long:-76.34 Int:II-III San Juan de Marcona Ref:128 km al O de San Juan de Marcona, Nasca - Ica https://t.co/gezRKSp0dU — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) November 16, 2026

Apenas seis minutos y 39 segundos después, a las 11:23:18 a. m., se registró un segundo sismo de magnitud 5.1, con una profundidad de 41 kilómetros. Su epicentro se localizó a 38 kilómetros al suroeste de Palpa, en la provincia del mismo nombre.

REPORTE SÍSMICO IGP/CENSIS/RS 2026-0799 Fecha y Hora Local: 16/11/2026 11:23:18 Magnitud: 5.1 Profundidad: 41km Latitud: -14.81 Longitud: -75.39 Intensidad: III-IV Palpa Referencia: 38 km al SO de Palpa, Palpa - Ica https://t.co/Oh16o2wgND — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) November 16, 2026

Sismo en Palpa alcanzó intensidad de III-IV

De acuerdo con el reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0799, el segundo movimiento alcanzó una intensidad de III-IV en Palpa, superior a la reportada en San Juan de Marcona durante el primer evento.

Las autoridades recomiendan mantener la calma, identificar las zonas seguras y seguir las comunicaciones oficiales del IGP, Indeci y la Marina de Guerra del Perú.

¿Qué debe contener una mochila de emergencia ante un sismo?

Ante los recientes movimientos sísmicos registrados en Ica, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda contar con una mochila de emergencia que incluya agua, alimentos no perecibles, linterna, radio portátil, pilas, botiquín de primeros auxilios, artículos de higiene, medicamentos de uso personal y copias de documentos importantes.

La mochila debe ubicarse en un lugar accesible y adaptarse a las necesidades de cada integrante de la familia, especialmente niños, adultos mayores y personas con discapacidad. Su contenido debe permitir atender necesidades básicas durante las primeras 24 horas posteriores a una emergencia.